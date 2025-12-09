Così sono scomparsi i Neanderthal lo svela uno studio a guida italiana
Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - Uno studio pubblicato di recente su 'Scientific Reports' ribalta una delle domande più affascinanti dell'evoluzione umana: perché i Neanderthal sono scomparsi? La risposta, secondo un modello matematico sviluppato da un team internazionale guidato da Andrea Amadei,.
"Così sono scomparsi i Neanderthal", lo svela uno studio a guida italiana - Un nuovo modello matematico sviluppato a Tor Vergata interpreta la fine dei Neanderthal come il risultato di un'integrazione genetica prolungata con Homo sapiens
