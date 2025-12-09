Così Cassazione e Corte dell’Aja segnano un cambio di passo sulla giustizia climatica in Italia

Recenti pronunce della Corte internazionale di giustizia e della Cassazione rappresentano un'importante svolta nel percorso verso la giustizia climatica in Italia. Questi pronunciamenti pongono le basi per un maggior riconoscimento della responsabilità giuridica in materia ambientale, segnando una svolta significativa nel quadro normativo e giurisprudenziale riguardante il cambiamento climatico.

di Antonietta Troisi (fonte: lavoce.info ) Il parere della Corte internazionale di giustizia e la pronuncia della Cassazione segnano un cambio di passo sulla responsabilità giuridica in materia di clima. Per la prima volta, è possibile promuovere azioni civili fondate su obblighi internazionali Un quadro giuridico che cambia Due decisioni di rilievo, arrivate quest’estate a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, rilanciano il tema della responsabilità per i cambiamenti climatici, delineando i contorni di un quadro giuridico in evoluzione. Si tratta della pronunzia della Corte di Cassazione e del parere della Corte internazionale di giustizia (Cig). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it