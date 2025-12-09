Cos’è lo Stringfoot | la piaga invisibile dei piccioni urbani

La vita dei piccioni è dura in città. Scacciati – a volte anche con voli di falchi per la dissuasione naturale nei centri storici – mutilati da punte poste sugli edifici, i piccioni si trovano a fronteggiare diversi pericoli. E c’è un pericolo spetto troppo sottovalutato: si tratta dello Stringfoot. Che si aggiunge appunto a tutto ciò che in città rappresenta un fattore di rischio per i volatili. Senza contare che la colpa è anche nostra in quanto esseri umani che producono rifiuti (e talvolta li smaltiscono in maniera scorretta). Cos’è lo Stringfoot. Con il termine Stringfoot si intende il fenomeno per cui le zampe dei piccioni restano impigliate nelle fibre filamentose, naturali o artificiali, più disparate: capelli umani ed extension, filo interdentale, spago, filati, lenze da pesca, fili per imballaggi e così via. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

