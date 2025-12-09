Cosa vuole Trump dal Venezuela?

Internazionale.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni tutti i fili più importanti della politica statunitense – l’autoritarismo del presidente, la sua strategia internazionale, le sue difficoltà in politica interna – si sono intrecciati nella “questione venezuelana”. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

cosa vuole trump dal venezuela

© Internazionale.it - Cosa vuole Trump dal Venezuela?

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cosa vuole trump venezuelaCosa vuole Trump dal Venezuela? - Negli ultimi giorni tutti i fili più importanti della politica statunitense – l’autoritarismo del presidente, la sua strategia internazionale, le sue difficoltà in politica interna – si sono intreccia ... Come scrive internazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Vuole Trump Venezuela