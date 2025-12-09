Cosa vuole Trump dal Venezuela?
Negli ultimi giorni tutti i fili più importanti della politica statunitense – l’autoritarismo del presidente, la sua strategia internazionale, le sue difficoltà in politica interna – si sono intrecciati nella “questione venezuelana”. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'agente di Licina ha ricevuto chiamate da Juve, Inter, Real Sociedad e Sporting. Tra queste scelte il giocatore preferisce il Milan, questa già è una cosa positiva. Il Bayern vuole dargli possibilità di cambiare squadra, ma magari mantenendo il controllo del gio Vai su X
Elon Musk vuole fare tornare la sovranità agli Stati. Cosa ne pensate? - facebook.com Vai su Facebook
Cosa vuole Trump dal Venezuela? - Negli ultimi giorni tutti i fili più importanti della politica statunitense – l’autoritarismo del presidente, la sua strategia internazionale, le sue difficoltà in politica interna – si sono intreccia ... Come scrive internazionale.it