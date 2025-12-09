Cosa sta succedendo al Wolverhampton in Premier | ultima vittoria 8 mesi fa e incubo retrocessione

Fanpage.it | 9 dic 2025

Il triste declino del Wolverhampton che già a dicembre sembra avviarsi verso una dolorosa retrocessione dalla Premier. A meno di clamorose imprese la squadra è indirizzata verso la Championship con soli 2 punti in classifica e una vittoria in campionato che manca dal 26 aprile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

