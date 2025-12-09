Cosa sappiamo sulla morte di Giovanna Piras a Muggiò | dall'asciugamano sul volto al blocchetto all'autopsia

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora tanti i nodi da sciogliere sulla morte di Giovanna Piras, l'80enne trovata morta nel suo appartamento a Muggiò (Monza e Brianza). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

cosa sappiamo morte giovannaCosa sappiamo sulla morte di Giovanna Piras a Muggiò: dall’asciugamento sul volto al blocchetto all’autopsia - Ancora tanti i nodi da sciogliere sulla morte di Giovanna Piras, l'80enne trovata morta nel suo appartamento a Muggiò (Monza e Brianza) ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Sappiamo Morte Giovanna