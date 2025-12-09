Cosa resta di Rafah | desolazione calcinacci e una tomba sotterranea lunga 7 km Qui Hamas ha nascosto per anni nostro figlio

Xml2.corriere.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Corriere della Sera è entrato, con altri media internazionali, nella Striscia di Gaza: e a Rafah ha visto - circondato dalle rovine di una città svuotata dei suoi abitanti - il tunnel dove per oltre 4000 giorni Hamas ha tenuto nascosto il corpo di Hadar Goldin. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

cosa resta di rafah desolazione calcinacci e una tomba sotterranea lunga 7 km qui hamas ha nascosto per anni nostro figlio

© Xml2.corriere.it - Cosa resta di Rafah: desolazione, calcinacci e una tomba sotterranea lunga 7 km. «Qui Hamas ha nascosto per anni nostro figlio»

«Cosa resta della mia immagine sexy di una volta? La timidezza. Al Sundance festival non veniva nessuno» 

Di Gregorio o Perin? Chi potrebbe giocare in Verona Juve di domani: il ballottaggio resta aperto, ecco a cosa sta pensando Tudor

Napoli, esame rinviato all’Etihad: cosa resta e cosa cambia