Xml2.corriere.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entrando a Rafah, il reportage rivela un paesaggio di devastazione e rovina, con calcinacci e un silenzio inquietante. Al centro di questa desolazione, un tunnel sotterraneo di 7 km, nascosto da Hamas per oltre 4000 giorni, ha celato il corpo di Hadar Goldin, simbolo di un conflitto che continua a lasciare profonde ferite.

Il Corriere della Sera è entrato, con altri media internazionali, nella Striscia di Gaza: e a Rafah ha visto - circondato dalle rovine di una città svuotata dei suoi abitanti - il tunnel dove per oltre 4000 giorni Hamas ha tenuto nascosto il corpo di Hadar Goldin. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Cosa resta di Rafah: desolazione, calcinacci e una tomba sotterranea lunga 7 km. «Qui Hamas ha nascosto per anni nostro figlio»

