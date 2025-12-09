Cosa possiamo imparare dall' axolotl animale supereroe che sa rigenerare i propri organi

9 dic 2025

L'axolotl, animale sorprendente capace di rigenerare organi e tessuti, offre preziose intuizioni per la medicina rigenerativa. La sua capacità di far ricrescere parti del corpo, come il timo, rappresenta un modello naturale di riparazione e rigenerazione che potrebbe rivoluzionare il trattamento delle malattie umane. Un esempio di come la natura possa ispirare innovazioni terapeutiche.

È in grado di far ricrescere da zero il proprio timo, e non solo: ecco come può essere di ispirazione alla medicina rigenerativa. 🔗 Leggi su Wired.it

