Cosa possiamo imparare dall' axolotl animale supereroe che sa rigenerare i propri organi
L'axolotl, animale sorprendente capace di rigenerare organi e tessuti, offre preziose intuizioni per la medicina rigenerativa. La sua capacità di far ricrescere parti del corpo, come il timo, rappresenta un modello naturale di riparazione e rigenerazione che potrebbe rivoluzionare il trattamento delle malattie umane. Un esempio di come la natura possa ispirare innovazioni terapeutiche.
È in grado di far ricrescere da zero il proprio timo, e non solo: ecco come può essere di ispirazione alla medicina rigenerativa. 🔗 Leggi su Wired.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sogno realizzabile o fantamercato? Cosa possiamo dirvi sulla suggestione Salah Juve - facebook.com Vai su Facebook
Chivu: "Liverpool più adatto a noi rispetto a chi si chiude? Si vedrà domani. A parole è tutto facile, sulla lavagna è tutto facile. Tutto quello che si dice è facile, poi il campo è diverso. Conosciamo tutti l'intensità del Liverpool. Ma siamo consapevoli di cosa possi Vai su X
"Eccolo che riemerge dal ghiaccio, un vero e proprio fantasma chimico del nostro passato": l'eredità invisibile custodita dai ghiacciai - Quante storie intrappolate nel ghiaccio meritano di essere salvate dall'oblio? Riporta ildolomiti.it