Cosa ha combinato Salah nel Liverpool per finire emarginato da allenatore e compagni di squadra

Cosa ha combinato Salah al Liverpool per mettersi contro allenatore e compagni. Dopo l’esclusione contro il Leeds, il calciatore egiziano ha puntato il dito contro club e allenatore ma Carragher non ha usato giri di parole per attaccarlo: “Sfogo calcolato, è vergognoso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

La Lega non perdona: lunga squalifica per Rafael Leao | Ecco che cosa ha combinato

Ma avete visto cosa ha combinato Bruno Vespa? Scoppia una brutta polemica: l’errore fa ridere e arrabbiare

Shock, il gatto Remì finisce agli arresti domiciliari: mai successo prima. Cosa ha combinato!

Non abbiamo più fatto vedere cosa abbiamo combinato all’evento di Halloween Guarda il reel per scoprirlo! Ma soprattutto sappi che replicheremo anche a Natale Infatti ti aspettiamo in campo sabato 20 dicembre alle 14! A breve uscirà la locandina, - facebook.com Vai su Facebook

COSA HA COMBINATO MOUTET?! Corentin Moutet stava vincendo la sua partita contro Collignon. Nel secondo set era sotto 6-5 ma con il servizio a favore e aveva appena recuperato un break di svantaggio. #Tennis #Moutet #CoppaDavis Vai su X

Cosa ha combinato Salah nel Liverpool per finire emarginato da allenatore e compagni di squadra - Dopo l’esclusione contro il Leeds, il calciatore egiziano ha puntato il dito contro club e allenatore ma Carragher non ... Come scrive fanpage.it