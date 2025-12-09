Cosa farà la Regione Emilia-Romagna per i lavoratori di Woolrich

Ilrestodelcarlino.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 9 dicembre 2025 – “Apriremo una discussione sulla crisi di Woolrich ”. Il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla ha detto che “l’assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia ha già preso contatti con la proprietà”, ovvero la torinese BasicNet, che negli scorsi giorni ha annunciato di voler spostare 139 dipendenti da Bologna e Milano alla nuova sede di Torino. “Come sempre facciamo qui, si aprirà una discussione. Perché quando ci sono delle persone che rischiano di perdere il posto lavoro, l'Emilia Romagna c'è ”, prosegue Colla. La Regione prende così posizione dopo la lettera dei lavoratori di Woolrich pubblicata dal Carlino in mattinata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cosa far224 la regione emilia romagna per i lavoratori di woolrich

© Ilrestodelcarlino.it - Cosa farà la Regione Emilia-Romagna per i lavoratori di Woolrich

Fine vita, la Sardegna è la seconda Regione ad avere una legge. Cosa prevede

Formazione professionale, Tommasetti (Lega): “Interrogazioni senza risposta, cosa vuole nascondere la Regione?”

Blue Tongue, cosa sta facendo la Regione Lazio per gli allevatori della Tuscia?

Cosa sta facendo l’Emilia-Romagna per limitare l’arrivo di pazienti da altre regioni - Romagna hanno approvato un accordo per gestire la mobilità sanitaria, per controllare cioè i flussi di pazienti che provengono da altre regioni e regolare le risorse legate ... Da ilpost.it