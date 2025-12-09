Cosa farà la Regione Emilia-Romagna per i lavoratori di Woolrich

Bologna, 9 dicembre 2025 – “Apriremo una discussione sulla crisi di Woolrich ”. Il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla ha detto che “l’assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia ha già preso contatti con la proprietà”, ovvero la torinese BasicNet, che negli scorsi giorni ha annunciato di voler spostare 139 dipendenti da Bologna e Milano alla nuova sede di Torino. “Come sempre facciamo qui, si aprirà una discussione. Perché quando ci sono delle persone che rischiano di perdere il posto lavoro, l'Emilia Romagna c'è ”, prosegue Colla. La Regione prende così posizione dopo la lettera dei lavoratori di Woolrich pubblicata dal Carlino in mattinata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cosa farà la Regione Emilia-Romagna per i lavoratori di Woolrich

Fine vita, la Sardegna è la seconda Regione ad avere una legge. Cosa prevede

Formazione professionale, Tommasetti (Lega): “Interrogazioni senza risposta, cosa vuole nascondere la Regione?”

Blue Tongue, cosa sta facendo la Regione Lazio per gli allevatori della Tuscia?

L'ospedale San Raffaele di Milano è al centro di un'indagine dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano per conto di Regione Lombardia Cosa sta succedendo - facebook.com Vai su Facebook

Quarant’anni di #trapianti in #RegioneFVG dimostrano cosa significhi innovare davvero: competenza, visione e dedizione che hanno ridato vita a migliaia di persone. Una storia che racconta di un modello nato nel 1985". Così oggi a #Udine @Riccardi_FVG Vai su X

Cosa sta facendo l’Emilia-Romagna per limitare l’arrivo di pazienti da altre regioni - Romagna hanno approvato un accordo per gestire la mobilità sanitaria, per controllare cioè i flussi di pazienti che provengono da altre regioni e regolare le risorse legate ... Da ilpost.it