Cosa deciderà davvero l’Unesco sulla cucina italiana
Il 10 dicembre sapremo se diventerà Patrimonio culturale immateriale. Ecco cosa significa (e come funziona). 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Altre letture consigliate
Quando scegliete un lettino Smart Bed, la cosa più importante è decidere la misura giusta: 60 o 72. Dal punto di vista funzionale sono uguali, differiscono solo per la larghezza: • Smart Bed 60: 65 cm (interno 60 cm), versione mini di forma ovale • Smart Bed 72 - facebook.com Vai su Facebook