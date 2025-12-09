Cosa c'entra il fondo pensione dei medici nel caso Mps-Mediobanca e cosa non torna nel rinnovo del suo presidente

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Enpam, potente cassa previdenziale dei medici, ha contribuito con le sue quote all'operazione Mps-Mediobanca che ora è al centro di un'indagine. A vigilare sull'Enpam è il ministero dell'Economia, che in quei mesi ha dato il via libera all'aumento di mandati per il presidente dell'Enpam. Ma, pochi anni fa, il Mef aveva detto no alla stessa richiesta di un'altra cassa previdenziale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

