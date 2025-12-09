Cosa c'entra il fondo pensione dei medici nel caso Mps-Mediobanca e cosa non torna nel rinnovo del suo presidente
L'Enpam, potente cassa previdenziale dei medici, ha contribuito con le sue quote all'operazione Mps-Mediobanca che ora è al centro di un'indagine. A vigilare sull'Enpam è il ministero dell'Economia, che in quei mesi ha dato il via libera all'aumento di mandati per il presidente dell'Enpam. Ma, pochi anni fa, il Mef aveva detto no alla stessa richiesta di un'altra cassa previdenziale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Quante armi americane ha comprato l'Italia e perché? I 2,2 miliardi di euro, l'ultimo accordo su 100 Jassm (e cosa c'entra Kiev)
Perché sono tutti pazzi per il trend dark romance? (e cosa c’entra Twilight)
“Devo dirvi una cosa”. Claudia Ruggeri torna ad Avanti un altro, entra in studio e fa l’annuncio che spiazza il pubblico
Comprare non è mai “solo comprare”. È scegliere cosa entra nella tua vita… e cosa no. Perché la verità è questa: non sbagli acquisti quando spendi poco o tanto… li sbagli quando non sai cosa ti serve davvero. E allora ecco i 3 test che non salto mai: 1 Mi - facebook.com Vai su Facebook
cosa c'entra? Anche Chiellini sarebbe servito alla Juve. Cosa c'entra con Danilo? Vai su X
50 podcast italiani da divorare questo inverno gqitalia.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 16:25 romadailynews.it
Sabatini loda Chivu: «Personaggio da preservare, all’Inter ha fatto una rivoluzione gentile» internews24.com
Dove vedere in tv Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude, Mondiale per club volley femminile: orario, ... oasport.it
Mazzetta da 560 euro per un incarico pubblico: il sindaco indagato per corruzione thesocialpost.it
Mostro di Firenze, il documento inedito: «Pacciani fu un incidente di percorso. Ecco i nomi della squadra ... leggo.it
Giornale radio del mattino, martedì 9 dicembre lapresse.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 16:25 romadailynews.it
Sabatini loda Chivu: «Personaggio da preservare, all’Inter ha fatto una rivoluzione gentile» internews24.com
Dove vedere in tv Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude, Mondiale per club volley femminile: orario, ... oasport.it
Mazzetta da 560 euro per un incarico pubblico: il sindaco indagato per corruzione thesocialpost.it
Mostro di Firenze, il documento inedito: «Pacciani fu un incidente di percorso. Ecco i nomi della squadra ... leggo.it
Giornale radio del mattino, martedì 9 dicembre lapresse.it