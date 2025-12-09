Cortona completate le asfaltature nella zona di Montecchio Investimento da 350mila euro
Arezzo, 9 dicembre 2025 – . Intervento su quattro strade comunali. Prosegue il piano quinquennale delle manutenzioni stradali. Sono in fase di conclusione i lavori di ripristino e manutenzione di alcuni tratti di strade comunali, in questi giorni gli interventi hanno riguardato la viabilità pubblica nei dintorni della frazione di Montecchio del Loto. I lavori riguardano le strade “di Borgonuovo”, “Montecchio–Manzano”, “Capazzano-Borgonuovo” e “di Val di Capraia”. In queste quattro strade il Comune ha investito 350mila euro per il rifacimento della pavimentazione stradale con nuovo asfalto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Regione Lombardia. . Sopralluoghi di Regione Lombardia in Valtellina per le Opere Olimpiche completate nei tempi previsti?. Bormio ospiterà le gare di sci alpino maschile, considerate le più simboliche delle discipline invernali, sulla pista Stelvio, la più adren - facebook.com Vai su Facebook
Cortona, completate le asfaltature nella zona di Montecchio. Investimento da 350mila euro - Arezzo, 9 dicembre 2025 – Cortona, completate le asfaltature nella zona di Montecchio. Si legge su lanazione.it
Bimba di tre mesi morta sulla A5: l'auto tamponata da un furgone-pirata ilgiornale.it
Sull’antisemitismo cadono gli angeli renziani, da Graziano Delrio a Filippo Sensi ilfattoquotidiano.it
La pm non fa sconti a Douglas Carolo e Michele Caglioni: “Hanno ucciso senza pietà per denaro Andrea Bossi, ... ilgiorno.it
Google corre ai ripari: un secondo modello Gemini per controllare il primo quotidiano.net
Aveva “aggredito” Ariana Grande alla premiere di Wicked 2 e voleva provarci con Lady Gaga: Pyjama Man è stato ... cultweb.it
Nuoto, i possibili nomi nuovi in arrivo per l’Italia in vista della stagione degli Europei 2026 oasport.it