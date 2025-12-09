Cortona completate le asfaltature nella zona di Montecchio Investimento da 350mila euro

Arezzo, 9 dicembre 2025 – . Intervento su quattro strade comunali. Prosegue il piano quinquennale delle manutenzioni stradali. Sono in fase di conclusione i lavori di ripristino e manutenzione di alcuni tratti di strade comunali, in questi giorni gli interventi hanno riguardato la viabilità pubblica nei dintorni della frazione di Montecchio del Loto. I lavori riguardano le strade “di Borgonuovo”, “Montecchio–Manzano”, “Capazzano-Borgonuovo” e “di Val di Capraia”. In queste quattro strade il Comune ha investito 350mila euro per il rifacimento della pavimentazione stradale con nuovo asfalto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

