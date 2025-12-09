Cortinametraggio 2026 | Riccardo Scamarcio protagonista con un CSC Lab di recitazione
Cortinametraggio 2026 (23-29 marzo, direzione artistica Niccolò Gentili, presidenza Maddalena Mayneri) si apre con un colpo da maestro: Riccardo Scamarcio sarà a Cortina d’Ampezzo per tenere in esclusiva un CSC Lab di recitazione organizzato dal Centro Sperimentale di Cinematografia. Il laboratorio, riservato e a pagamento, si terrà il 24 e 25 marzo ed è aperto a tutti fino ad esaurimento posti. Sarà un’occasione unica per giovani attori, registi e autori di lavorare fianco a fianco con uno degli interpreti italiani più versatili e premiati degli ultimi vent’anni. Cortinametraggio Le altre grandi novità dell’edizione 2026. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
