Corruzione Sicilia tra le regioni più colpite | terza in Italia per procedimenti e con 98 persone coinvolte
La Sicilia si conferma tra le regioni italiane più colpite dalla corruzione, occupando il terzo posto in Italia per procedimenti e coinvolgimento di persone. Tra le pratiche illecite più diffuse vi sono le
Ci sono “mazzette” in cambio di attestazioni false di residenza per ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis o per procurarsi certificati di morte contraffatti. In altri casi le “mazzette” facilitano l’aggiudicazione di appalti nella sanità, nella gestione dei rifiuti, nella realizzazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
