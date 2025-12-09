Corruzione Conte | industria prospera strada spianata dal Governo
Roma, 9 dic. (askanews) – “Insieme a quella delle armi c’è un’altra industria che va a gonfie vele: quella delle mazzette e della corruzione, che non abbassa i tentacoli sui soldi pubblici, ma dilaga e vede raddoppiare i casi, le inchieste, gli indagati, come fotografano i numeri di Libera”. Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, secondo il quale “la strada è spianata con un Governo che fa a pezzi la nostra legge Spazzacorrotti, indebolisce e taglia le intercettazioni, cancella l’abuso d’ufficio, avvisa prima dell’arresto colletti bianchi, corrotti e corruttori grazie alle ‘brillanti’ leggi di Nordio, che ora vorrebbe anche rendere i politici intoccabili dalla magistratura chiedendo il ‘sì’ al referendum”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Inchiesta sulla corruzione in Sicilia, Conte pungola Meloni: “Come può tollerare questo sistema?”
**Corruzione: Conte, 'raddoppiano casi, strada spianata da leggi governo Meloni'**
