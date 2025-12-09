Corriere dello Sport – Massara ora tratta per la punta
Il mercato calcistico si muove con intensità, e tra le news più calde c’è quella riportata dal Corriere dello Sport: Massara è attivamente impegnato nelle trattative per rinforzare l’attacco nel 2025. Intanto, a Trigoria l’atmosfera natalizia si fa già sentire, con l’albero di Natale acceso da ieri, seguendo la tradizione dell’Immacolata.
2025-12-09 10:04:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: A Trigoria l’albero di Natale è già illuminato da ieri, come da tradizione dell’Immacolata. Le palline, il puntale, le luci che tremolano. Ora mancano i regali, quelli che Massara spera di far trovare a Gasperini tra sedici giorni: qualche ritocco della rosa, ma soprattutto un bel centravanti da scartare. L’immagine del 25 dicembre con un numero 9 piazzato sotto l’albero, oltre a essere logisticamente complicata, rasenta il surreale. Ma un bigliettino regalo con la promessa di vederlo a gennaio sarebbe già un dono preziosissimo per una Roma che segna col contagocce e vive di attese, più che di gol. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
