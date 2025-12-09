Corriere dello Sport | Il nuovo tridente del Napoli profuma già di storia

Il Napoli ha inaugurato un nuovo tridente offensivo che sta già lasciando il segno nel panorama calcistico. Questa formazione, innovativa e promettente, sta attirando l’attenzione di tifosi e media, preannunciando un capitolo importante nella storia del club. Un trio che promette spettacolo e risultati, portando entusiasmo e speranze di successi futuri.

"> C’è un profumo nuovo nell’aria, intenso e riconoscibile. Lo racconta Pasquale Salvione sul Corriere dello Sport, descrivendo la fragranza calcistica che accompagna la nascita del nuovo tridente del Napoli. Una sensazione forte, rapida a diffondersi, di quelle destinate a lasciare il segno. La sinergia fra Neres, Hojlund e Lang è recente, ma appare già capace di incidere profondamente: quattro vittorie in quattro gare, tre successi consecutivi in campionato contro Atalanta, Roma e Juventus, con sei gol totali provenienti proprio dai tre attaccanti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Il nuovo tridente del Napoli profuma già di storia”

