L’attesa per la sfida tra Benfica e Napoli si accende con il confronto tra due grandi allenatori, Mourinho e Conte, protagonisti di un duello tra giganti alla Catedral. Una partita che promette spettacolo, passione e tatticismi di alto livello, in un contesto di grande fascino e importanza per entrambe le squadre.

"> Due monumenti alla Catedral. Così Fabio Mandarini apre il suo commento sul Corriere dello Sport, presentando Benfica-Napoli all’Estadio da Luz, una notte di Champions che vede finalmente José Mourinho e Antonio Conte ritrovarsi uno contro l’altro dopo anni di rivalità, provocazioni e rispetto reciproco. Una saga iniziata in Serie A nel 2009 e proseguita poi in Premier tra Londra e Manchester, con Chelsea e United a fare da scenografia alle loro battaglie tattiche e dialettiche: mind games, come li definisce Mandarini sul Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Benfica-Napoli, Mourinho-Conte: duello tra giganti alla Catedral”

