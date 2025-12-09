Coppia di anziani pedoni travolta da un' auto in largo Garibaldi il marito è grave
Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio intorno alle 17:40 in largo Garibaldi, all'incrocio con viale Trento Trieste. Una coppia di anziani pedoni è stata travolta da un'auto: il marito è in condizioni gravi. L'evento ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.
Questo pomeriggio, intorno alle 17: 40 si è verificato un incidente stradale in largo Garibaldi, all'incrocio con viale Trento Trieste. Un'auto modello Hyundai i10 che proveniva dal viale avrebbe urtato due anziani pedoni intenti ad attraversare. L'impatto è stato abbastanza violento e le due. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Coppia di anziani e cane travolti e rimasti incastrati sotto l'auto: caos in Largo Garibaldi - La Nera: Intervento dei Vigili del Fuoco con cuscini ad aria per alzare l auto e estrarre le due persone trasportate all ospedale ... Riporta lapressa.it
