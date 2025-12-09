Coppa Italia serie C il Ravenna ospita la Renate per i quarti di finale | tornano le modifiche alla viabilità

Si torna a giocare al Benelli, dopo la partita di campionato vinta col Pontedera. Stavolta sono di scena i quarti finale di Coppa Italia di serie C contro il Renate. In occasione della partita, che si svolgerà domani alle 18, tra i giallorossi e la squadra lombarda, sono state disposte possibili. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it