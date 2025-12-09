Coppa del Mondo Vinatzer conquista un super secondo posto in gigante | Grandissima soddisfazione
E’ stata una super gara quella di Alex Vinatzer in Coppa del Mondo. Nello slalom gigante di Beaver Creek (Stati Uniti), l’Azzurro ha conquistato uno splendido secondo posto e in rimonta, firmando il primo podio in carriera in questa specialità. Questo risultato importante sottolinea i progressi fatti in questa stessa specialità dall’atleta tricolore, che punta le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: “La gara è andata benissimo. Già nella prima manche era andata meglio delle ultime due gare nella prima parte, sapevo di avere ancora qualcosa da giocare per la seconda. Ho provato a spingere, senza paura, prendendomi anche qualche rischio in alcune situazioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Argomenti simili trattati di recente
COPPA DEL MONDO DI FIORETTO – L’ITALIA È D’ORO NELLE DUE GARE A SQUADRE - maschile e femminile - ENTRAMBE LE FORMAZIONI AZZURRE CHIUDONO IL 2025 IN VETTA AL RANKING MONDIALE L’Italia del fioretto vola in Asia questo fine s - facebook.com Vai su Facebook
Coppa del Mondo: Vinatzer sale sul podio in gigante a Beaver Creek - Il 26enne altoatesino ha concluso in seconda posizione la gara vinta dallo svizzero Marco Odermatt ... Riporta sportmediaset.mediaset.it