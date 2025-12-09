Coppa del Mondo Vinatzer conquista un super secondo posto in gigante | Grandissima soddisfazione

E’ stata una super gara quella di Alex Vinatzer in Coppa del Mondo. Nello slalom gigante di Beaver Creek (Stati Uniti), l’Azzurro ha conquistato uno splendido secondo posto e in rimonta, firmando il primo podio in carriera in questa specialità. Questo risultato importante sottolinea i progressi fatti in questa stessa specialità dall’atleta tricolore, che punta le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: “La gara è andata benissimo. Già nella prima manche era andata meglio delle ultime due gare nella prima parte, sapevo di avere ancora qualcosa da giocare per la seconda. Ho provato a spingere, senza paura, prendendomi anche qualche rischio in alcune situazioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it