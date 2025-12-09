Copa Libertadores 15enne aspirante giornalista respinto allo stadio | fa la telecronaca da una collina e diventa star di TikTok

Un quindicenne peruviano è diventato un fenomeno virale dopo aver commentato la finale di Copa Libertadores . da una collina con vista sullo stadio. E ora, dopo milioni di visualizzazioni, lo attende una visita al Santiago Bernabeu. Cliver Huamán Sánchez, aspirante telecronista di 15 anni, sognava di raccontare dal vivo la finale della più importante competizione sudamericana per club, che si è svolta a Lima lo scorso 29 novembre. Vestito con abito scuro, cravatta rossa e la bandiera della sua provincia sulle spalle, si era presentato con microfono e smartphone all’Estadio Monumental. Ma all’ingresso lui e la sua famiglia sono stati respinti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

