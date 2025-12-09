Copa Libertadores 15enne aspirante giornalista respinto allo stadio | fa la telecronaca da una collina e diventa star di TikTok
Un quindicenne peruviano è diventato un fenomeno virale dopo aver commentato la finale di Copa Libertadores . da una collina con vista sullo stadio. E ora, dopo milioni di visualizzazioni, lo attende una visita al Santiago Bernabeu. Cliver Huamán Sánchez, aspirante telecronista di 15 anni, sognava di raccontare dal vivo la finale della più importante competizione sudamericana per club, che si è svolta a Lima lo scorso 29 novembre. Vestito con abito scuro, cravatta rossa e la bandiera della sua provincia sulle spalle, si era presentato con microfono e smartphone all’Estadio Monumental. Ma all’ingresso lui e la sua famiglia sono stati respinti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Copa Libertadores al Flamengo: per battere il Palmeiras basta un goal di Danilo, ex Juventus
Il Flamengo solleva la Copa Libertadores dopo una cauta finale tutta brasiliana e ottiene il quarto trionfo record
Copa Libertadores, un italiano in finale! Il Flamengo di Felipe Luis stacca il pass dopo lo 0-0 contro gli argentini del Racing, nonostante l’inferiorità numerica
PABLO MARÌ, L'UNICO SPAGNOLO VINCERE LA COPA LIBERTADORES Domani sera al Monumental di Buenos Aires andrà in scena la finale di Coppa Libertadores fra Atletico Mineiro e Botafogo, un trofeo che solo un giocatore spagnolo è riuscito fin qui a - facebook.com Vai su Facebook
Danilo va in orbita e decide la Coppa Libertadores! ? L'ex Juve è il primo giocatore nella storia ad aver vinto per due volte la Copa Libertadores e per due volte la UEFA Champions League (con il Real Madrid) : #Libertadores #Flamengo #Danilo Vai su X
Copa Libertadores, Cliver Huaman e il viaggio di 18 ore dalla Bolivia a 15 anni - POR AMOR A LA PROFESIÓN Cliver Huaman Sánchez, joven peruano de 15 años, viajó ¡18 HORAS! Lo riporta tg.la7.it
