Convulsioni febbrili per la figlia di Federica Pellegrini l' ex campionessa racconta il suo incubo

Feedpress.me | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

« Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo. È la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi». Federica Pellegrini, mamma di Matilde da quasi due anni, racconta sui social le ore difficili che sta passando sua figlia, la febbre, le convulsioni, gli occhi ribaltati, il respiro che si ferma. E la corsa all’Ospedale del Sacro Cuore-Don. 🔗 Leggi su Feedpress.me

