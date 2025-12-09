Convulsioni febbrili Ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi | Federica Pellegrini terrorizzata per la figlia Matilde ricoverata in ospedale
Federica Pellegrini ha pubblicato sui social uno scatto con la figlia Matilde all’interno di una camera d’ospedale. La campionessa di nuoto, diventata mamma a gennaio del 2024, ha spiegato ai suoi follower di aver vissuto momenti terribili nelle ultime ore. “Caro diario. Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo”, inizia così il post. E ancora: “ È la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi! Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
