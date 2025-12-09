Convulsioni febbrili Ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi | Federica Pellegrini terrorizzata per la figlia Matilde ricoverata in ospedale

Ilfattoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Pellegrini ha pubblicato sui social uno scatto con la figlia Matilde all’interno di una camera d’ospedale. La campionessa di nuoto, diventata mamma a gennaio del 2024, ha spiegato ai suoi follower di aver vissuto momenti terribili nelle ultime ore. “Caro diario. Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo”, inizia così il post. E ancora: “ È la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi! Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

convulsioni febbrili ogni volta 232 perdere anni e anni di vita in spaventi federica pellegrini terrorizzata per la figlia matilde ricoverata in ospedale

© Ilfattoquotidiano.it - “Convulsioni febbrili. Ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi”: Federica Pellegrini terrorizzata per la figlia Matilde, ricoverata in ospedale

Leggi anche questi approfondimenti

convulsioni febbrili ogni volta“Convulsioni febbrili. Ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi”: Federica Pellegrini terrorizzata per la figlia Matilde, ricoverata in ospedale - La campionessa di nuoto racconta sui social il terrore vissuto quando la piccola Matilde ha avuto un episodio convulsivo febbrile ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Convulsioni Febbrili Ogni Volta