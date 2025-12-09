Controlli straordinari nelle aree sensibili della Piana | identificate oltre 1500 persone
Identificate 1.543 persone, di cui 548 con precedenti di polizia, 611 veicoli controllati e verificate le regolarità di 3 esercizi commerciali, elevate diverse sanzioni per inosservanza delle regole previste dal Codice della strada e sequestrati anche due veicoli. Grazie al supporto dell’unità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Sicurezza, continuano i controlli nelle aree sensibili della piana di Gioia Tauro: identificate oltre 1500 persone - Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato nella Piana di Gioia Tauro al fine di assicurare una presenza costante e capillare nelle aree ... Da msn.com