Controlli straordinari nelle aree sensibili della Piana | identificate oltre 1500 persone

Reggiotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Identificate 1.543 persone, di cui 548 con precedenti di polizia, 611 veicoli controllati e verificate le regolarità di 3 esercizi commerciali, elevate diverse sanzioni per inosservanza delle regole previste dal Codice della strada e sequestrati anche due veicoli. Grazie al supporto dell’unità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

