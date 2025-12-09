Controlli per l' Immacolata cinque patenti ritirarte e sette segnalazioni per droga

Durante la settimana del ponte dell’Immacolata, la Compagnia Carabinieri di Sassuolo ha potenziato la sua azione di prevenzione su tutto il distretto, mettendo in atto un servizio straordinario mirato a contrastare i furti nelle abitazioni e, più in generale, i reati che hanno un maggiore impatto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it