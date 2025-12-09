Controlli per l' Immacolata cinque patenti ritirarte e sette segnalazioni per droga
Durante la settimana del ponte dell’Immacolata, la Compagnia Carabinieri di Sassuolo ha potenziato la sua azione di prevenzione su tutto il distretto, mettendo in atto un servizio straordinario mirato a contrastare i furti nelle abitazioni e, più in generale, i reati che hanno un maggiore impatto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Controlli dei carabinieri a cavallo nel lungo weekend dell'Immacolata
Maxi controlli dei carabinieri (anche a cavallo) per l'Immacolata: pattugliate strade e parchi
Immacolata, controlli intensificati in Val Fortore: multe, sequestri e verifiche nei locali
Prima Tivvù. ? · . ? A Castellammare di Stabia la notte dell’Immacolata ha mostrato due realtà opposte. Nei quartieri, nonostante sequestri, controlli e bonifiche, i falò non autorizzati sono comparsi puntuali dopo la mezzanotte: dal Cmi al ri - facebook.com Vai su Facebook
I controlli dei carabinieri nel week end dell'Immacolata: 6 denunce - Tra le persone denunciate, anche il titolare di un locale, finito nei guai per aver servito alcolici a un minorenne. Riporta novaratoday.it
