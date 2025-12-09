Controlli anticrimine Droga armi e violenza il bilancio è di un arrestato e cinque denunciati
Nel primo fine settimana delle festività natalizie, la Polizia di Stato di Modena ha intensificato i servizi di controllo anticrimine, disposti dal Questore Lucio Pennella, per prevenire e contrastare furti e spaccio di droga. Il bilancio complessivo è di un arrestato, cinque persone denunciate e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Maxi controlli anticrimine nel Salento: blindate le piazze della mala movida, identificate quasi 3600 persone
Controlli anticrimine a Bari e provincia: giro di vite contro spaccio e violenze
L’operazione ha interessato cittadini con precedenti, veicoli e attività commerciali, coinvolgendo squadre speciali come Anticrimine, Mobile, Digos, Stradale e Polfer - facebook.com Vai su Facebook
Armi e droga negli appartamenti: quattro arresti tra Secondigliano ed Arzano - Quattro persone sono state arrestate e sono ancora in corso diverse perquisizioni nella roccaforte della criminalità organizzata partenopea. Lo riporta rainews.it
