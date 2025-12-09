Contro la desertificazione | Per Natale acquistate nei negozi di vicinato

Durante il periodo natalizio, i centri storici si animano con festival e luci, ma è importante sostenere anche il commercio locale. Mario Ferrari presenta un articolo che evidenzia l'importanza di acquistare nei negozi di vicinato, un gesto che può contribuire a contrastare la desertificazione commerciale e valorizzare le attività delle comunità.

di Mario Ferrari Mentre le feste allietano l’atmosfera nei centri storici, il presidente Area Vasta Confcommercio Provincia di Pisa Alessandro Simonelli lancia un appello ai cittadini: "Acquistate nei negozi di vicinato ". Un invito che, oltre allo spirito delle feste, tocca il cuore dei centri urbani. "La desertificazione commerciale avanza, complice la percezione di insicurezza e l’aumento degli acquisti online. Un centro frequentato è un centro più sicuro: sostenere i negozi significa sostenere la vita delle nostre città". Presidente Simonelli, come sta andando la stagione commerciale? "Molto bene. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Contro la desertificazione: "Per Natale acquistate nei negozi di vicinato"

