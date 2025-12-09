Contributi a fondo perduto per giovani con contratto di lavoro che vogliono trasferirsi nel Ravennate

Ravennatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà operativo a febbraio il bando della Camera di commercio per attrarre giovani nelle province di Ferrara e Ravenna. Un progetto pilota, quello della massima istituzione economica del territorio, pensato per affrontare una delle sfide più urgenti: la crescente carenza di lavoratori qualificati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

