Contratto truffa e ora due anziani vivono senza riscaldamento

Ecodibergamo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due anziani di 75 anni si trovano da una settimana a vivere senza riscaldamento né possibilità di cucinare, a causa di un contratto truffaldino. La vicenda evidenzia le difficoltà di persone vulnerabili nel gestire situazioni di frode e le conseguenze di pratiche ingannevoli sul loro benessere quotidiano.

LA VICENDA. Da una settimana una coppia di 75enni vive al freddo, senza riscaldamento e senza poter cucinare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

contratto truffa e ora due anziani vivono senza riscaldamento

© Ecodibergamo.it - Contratto truffa e ora due anziani vivono senza riscaldamento

contratto truffa due anzianiContratto truffa e ora due anziani vivono senza riscaldamento - Da una settimana una coppia di 75enni vive al freddo, senza riscaldamento e senza poter cucinare. ecodibergamo.it scrive