contratto truffa e ora due anziani vivono senza riscaldamento

Due anziani di 75 anni si trovano da una settimana a vivere senza riscaldamento né possibilità di cucinare, a causa di un contratto truffaldino. La vicenda evidenzia le difficoltà di persone vulnerabili nel gestire situazioni di frode e le conseguenze di pratiche ingannevoli sul loro benessere quotidiano.
Torniamo a parlare dell'inchiesta su Maurizio Antonio Caputi e sulla truffa delle casette di legno. Abbiamo intervistato un altro operaio, che ha lavorato con Caputi per un paio di mesi sempre senza contratto, che è salito su una tettoia al quinto piano di uno sta - facebook.com Vai su Facebook
