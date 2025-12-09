Contratto fermo da un anno | scatta lo sciopero dell’igiene ambientale

Trentotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli addetti dell’igiene ambientale hanno proclamato uno sciopero per il 10 dicembre, innescato dal mancato rinnovo del contratto nazionale, scaduto da quasi un anno. La protesta mira a richiamare l’attenzione sulle condizioni lavorative e sulla necessità di aggiornamenti contrattuali, con l’obiettivo di ottenere risposte concrete da parte delle istituzioni e delle aziende coinvolte.

Oggi, mercoledì 10 dicembre, gli addetti delligiene ambientale incrociano le braccia per chiedere il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da quasi dodici mesi. A Trento la mobilitazione si concentra davanti ai cancelli della sede di Confindustria Trento, in via Degasperi, dove dalle 10 alle. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

