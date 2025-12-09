Contratto fermo da un anno | scatta lo sciopero dell’igiene ambientale

Gli addetti dell’igiene ambientale hanno proclamato uno sciopero per il 10 dicembre, innescato dal mancato rinnovo del contratto nazionale, scaduto da quasi un anno. La protesta mira a richiamare l’attenzione sulle condizioni lavorative e sulla necessità di aggiornamenti contrattuali, con l’obiettivo di ottenere risposte concrete da parte delle istituzioni e delle aziende coinvolte.

Oggi, mercoledì 10 dicembre, gli addetti dell’igiene ambientale incrociano le braccia per chiedere il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da quasi dodici mesi. A Trento la mobilitazione si concentra davanti ai cancelli della sede di Confindustria Trento, in via Degasperi, dove dalle 10 alle. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

