Contratti pirata Confesercenti | Danni per 1,5 miliardi l’anno Per ogni lavoratore 8.200 euro di minori compensi
I contratti pirata – ovvero quelli firmati da sindacati poco rappresentativi – continuano a generare nel terziario un ampio danno economico e sociale. A quantificare le perdite e lanciare l’allarme è Confesercenti. Un sondaggio Ipsos commissionato dalla confederazione ha quantificato gli effetti del dumping salariale. Solo per i servizi, al 30 giugno di quest’anno erano registrati al Cnel 210 contratti. Di questi, 200 erano a “minore tutela” e solo 10 siglati dai confederali Cisl, Uil e Cgil. I contratti a bassa tutela coinvolgerebbero dai 160mila ai 180mila lavoratori del comparto, ma sono stime molto conservative. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contratti pirata nel Terziario e Turismo: la quota più bassa nel capoluogo dauno
Contratti pirata, 160mila lavoratori perdono fino a 12mila euro l’anno
Confcommercio: in Italia è allarme contratti pirata
I contratti pirata nel settore del terziario e del turismo causano perdite per i lavoratori e le casse dello stato, pari a 'quasi 1,5 miliardi di euro sottratti al sistema economico ogni anno'. Lo evidenzia un sondaggio Ipsos per Confesercenti. #ANSA ansa.it/sito/notizi Vai su X
Oggi abbiamo firmato con Fisascat, Uiltucs e Confcommercio Puglia un protocollo contro il dumping contrattuale. Un passo avanti per dire basta ai contratti “pirata” e tutelare davvero lavoratrici e lavoratori. A breve un osservatorio dedicato, insieme alle istitu - facebook.com Vai su Facebook
Contratti pirata, allarme Confesercenti: danni per 1,5 miliardi - Il presidente Gronchi: «Inflazione e un sistema contrattuale sempre più esposto al dumping stanno erodendo il valore del lavoro, indebolendo lavoratori e imprese». Segnala msn.com
