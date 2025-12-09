Conte torna a parlare della vittoria contro la Juventus | cosa ha detto il tecnico del Napoli alla vigilia del Benfica Parole chiare!

In vista della sfida contro il Benfica, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha commentato la recente vittoria contro la Juventus. Alla vigilia del match europeo, Conte ha condiviso le sue impressioni e le aspettative, offrendo parole chiare e decise sulla prestazione della squadra e le prospettive future.

Conte, allenatore del Napoli, è tornato a parlare così della vittoria in Serie A contro la Juve nella conferenza stampa pre Benfica. Le sue parole. In conferenza stampa alla vigilia di Benfica Napoli di Champions League, il tecnico azzurro Antonio Conte è tornato così sulla vittoria per 2-1 in campionato contro la Juve al Maradona. Queste le sue dichiarazioni. SU MOURINHO E IL PRIMO INCROCIO IN CHAMPIONS – «Parliamo di un grandissimo allenatore, il suo curriculum parla in maniera chiara. Sono contento di incontrarlo, sarà un piacere rivederlo e salutarlo. Non devo spiegare io chi è Mourinho». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte torna a parlare della vittoria contro la Juventus: cosa ha detto il tecnico del Napoli alla vigilia del Benfica. Parole chiare!

Napoli, la notte del primato: Conte lancia Hojlund, al Maradona torna un mito

Realpolitik, Labate torna con Landini e Conte

Realpolitik, Tommaso Labate torna il 24 settembre con Conte e Landini: anticipazioni e ospiti

Conte ritrova Lukaku, ma niente Champions: ecco quando torna in campo con il Napoli - facebook.com Vai su Facebook

#Conte: “Ecco quando torna Lobotka! #McTominay, Elmas, Hojlund, Gutierrez e gli infortunati…” Vai su X

Conte: “Gruppo straordinario nelle difficoltà. Vittoria da orgoglio, la squadra è cresciuta come uomini prima che calciatori” - Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Napoli- Riporta ilnapolionline.com