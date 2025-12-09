Conte sfida Mourinho al Da Luz | La mia squadra è cresciuta nelle difficoltà Gli infortuni? Dati oggettivi
Antonio Conte affronta la sfida contro il Benfica sottolineando la crescita mentale del Napoli di fronte alle difficoltà. In conferenza stampa, il tecnico evidenzia come gli infortuni abbiano rafforzato il senso di responsabilità della squadra, trasformando le avversità in stimoli per migliorarsi. Un'analisi della resilienza e della determinazione del Napoli in vista della partita europea.
La psicologia di Conte. Antonio Conte non cerca alibi, ma trasforma i problemi in benzina. Nella conferenza stampa pre-Benfica, il tecnico ha analizzato la crescita psicologica del Napoli: “Avere una tegola quasi ogni settimana, perdendo giocatori importanti, ha aumentato il senso di responsabilità di tutti”. La difficoltà oggettiva (con il centrocampo azzerato dagli infortuni di Anguissa e Gilmour) ha costretto le seconde linee a diventare protagonisti, creando quell’unione che è alla base dei recenti successi. L’analisi lucida: come l’emergenza ha creato la “Squadra”. Ascoltare le parole di Antonio Conte nella pancia dello Stadio Da Luz aiuta a capire perché questo Napoli, decimato da 18 infortuni muscolari stagionali, sia comunque primo in classifica. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
