Conte sfida Mourinho al Da Luz | La mia squadra è cresciuta nelle difficoltà Gli infortuni? Dati oggettivi

La psicologia di Conte. Antonio Conte non cerca alibi, ma trasforma i problemi in benzina. Nella conferenza stampa pre-Benfica, il tecnico ha analizzato la crescita psicologica del Napoli: “Avere una tegola quasi ogni settimana, perdendo giocatori importanti, ha aumentato il senso di responsabilità di tutti”. La difficoltà oggettiva (con il centrocampo azzerato dagli infortuni di Anguissa e Gilmour) ha costretto le seconde linee a diventare protagonisti, creando quell’unione che è alla base dei recenti successi. L’analisi lucida: come l’emergenza ha creato la “Squadra”. Ascoltare le parole di Antonio Conte nella pancia dello Stadio Da Luz aiuta a capire perché questo Napoli, decimato da 18 infortuni muscolari stagionali, sia comunque primo in classifica. 🔗 Leggi su Napolissimo.it