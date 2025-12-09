Conte racconta cosa è cambiato nello spogliatoio | il racconto prima di Benfica – Napoli
Antonio Conte ha condiviso le sue riflessioni su come sia cambiato lo spogliatoio del Napoli, in vista della decisiva sfida contro il Benfica. La partita di domani sera rappresenta un momento cruciale per gli azzurri, determinante per il proseguimento in Champions League e il proseguimento della loro stagione nel torneo.
Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Benfica di domani sera. Gli azzurri sono chiamati ad una partita fondamentale per il proseguo del loro cammino in Champions League in quella che è l’ultima gara del 2025 nella competizione. L’allenatore ha aperto dicendosi contento di sfidare nuovamente Mourinho: “Stiamo parlando di un grandissimo allenatore, il suo curriculum parla chiaro. Sono contento di incontrarlo, sarà un piacere rivederlo e salutarci, non penso che debba spiegare io chi è lui”. Conte predica calma: “Mente sgombra”. L’allenatore non carica il match di eccessive tensioni: Nella testa della squadra non ci deve essere qualcosa di diverso rispetto alla viglia delle altre partite. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
