Conte racconta come è cambiato nei calciatori del Napoli | il racconto in conferenza

Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Antonio Conte, in vista della partita di domani contro il Benfica. L’allenatore del Napoli ha condiviso le sue impressioni sui cambiamenti e le evoluzioni della squadra, offrendo spunti interessanti sul percorso dei calciatori e sulle sfide che li attendono. Seguite con noi le parole di Conte in questa importante occasione.

Gentili amici di Spazionapoli.it, vi diamo il benvenuto alla diretta testuale della conferenza stampa di Antonio Conte in vista della gara contro il Benfica di domani sera. Gli azzurri sono chiamati ad una partita fondamentale per il proseguo del loro cammino in Champions League in quella che è l’ultima gara dell’anno nella competizione. Di seguito le sue parole: Mourinho? Stiamo parlando di un grandissimo allenatore, il suo curriculum parla chiaro. Sono contento di incontrarlo, sarà un piacere rivederlo e salutarci, non penso che debba spiegare io chi è lui. Nella testa della squadra non ci deve essere qualcosa di diverso rispetto alla viglia delle altre partite. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte racconta come è cambiato nei calciatori del Napoli: il racconto in conferenza

Incipit, Emanuele Trevi racconta "Mia nonna e il conte"

Hojlund al Napoli, Conte racconta com’è andata: il retroscena

Buffon racconta Conte e Allegri: «Max coraggioso, ha dato alla Juve quella sfacciataggine per superare molti limiti. Antonio ha inciso in tutti gli Scudetti, la prima volta pensai: “O lo rinchiudono o diventa uno degli allenatori più importanti della storia”»

Arianna Meloni racconta Atreju: inviti, rifiuti e timidezze. Schlein? "Ha sbagliato: lei e Conte avrebbero potuto coalizzarsi contro mia sorella". L'intervista Di Salvatore Merlo - facebook.com Vai su Facebook

Mark #Iuliano racconta Antonio #Conte: “Tutti gli allenamenti con lui erano tremendi. Lui pretendeva il massimo dai compagni anche da capitano. C’erano partite che poteva bastare il pareggio, ma Antonio entrava negli spogliatoi e ci diceva ‘non esiste, dobbi Vai su X

Conte: “Il Napoli è il mio colore. E lo scudetto non ha cambiato il progetto” - Antonio Conte racconta lo scudetto del Napoli: gli obiettivi di inizio stagione e i cambiamenti. Lo riporta gianlucadimarzio.com