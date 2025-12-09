Conte in conferenza alla vigilia di Benfica-Napoli LIVE
Alla vigilia della sfida tra Benfica e Napoli, Antonio Conte si presenta in conferenza stampa a Lisbona. Il tecnico azzurro risponde alle domande dei giornalisti, analizzando la partita e condividendo le proprie aspettative. Un momento di confronto che anticipa uno degli incontri più attesi della fase a gironi della competizione europea.
Calciomercato.com – Conte durissimo in conferenza stampa: “Napoli e i napoletani non devono essere presi per il c**o”
Manchester City, Guardiola in conferenza: “Conte? Vi svelo cosa mi aspetto. De Bruyne è unico in una cosa”, poi l’annuncio su McTominay
Manchester City-Napoli, Guardiola in conferenza stampa: «Conte manager top, KDB unico»
#Conte parlerà in conferenza stampa pre #BenficaNapoli domani 9 dicembre a partire dalle ore 20:00 ? Ascolta le sue parole in esclusiva radiofonica su Radio CRC, emittente partner della #SSCNapoli FM 100,5 MHZ in streaming video su www.crcnew - facebook.com Vai su Facebook
#Conte diretta dopo Napoli-Juve: le interviste in tv e in conferenza stampa LIVE Vai su X
Napoli, Neres in conferenza presenta la sfida al Benfica: tra poco su TMW - Alla vigilia della gara di Champions League contro il Benfica, l'attaccante del Napoli David Neres, che è anche un ex della sfida, parlerà. Scrive tuttomercatoweb.com
