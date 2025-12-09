Conte in conferenza alla vigilia di Benfica-Napoli LIVE

Ilnapolista.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia della sfida tra Benfica e Napoli, Antonio Conte si presenta in conferenza stampa a Lisbona. Il tecnico azzurro risponde alle domande dei giornalisti, analizzando la partita e condividendo le proprie aspettative. Un momento di confronto che anticipa uno degli incontri più attesi della fase a gironi della competizione europea.

Conte in conferenza alla vigilia di Benfica-Napoli Antonio Conte risponde alle domande dei giornalisti a Lisbona. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

conte in conferenza alla vigilia di benfica napoli live

© Ilnapolista.it - Conte in conferenza alla vigilia di Benfica-Napoli (LIVE)

Calciomercato.com – Conte durissimo in conferenza stampa: “Napoli e i napoletani non devono essere presi per il c**o”

Manchester City, Guardiola in conferenza: “Conte? Vi svelo cosa mi aspetto. De Bruyne è unico in una cosa”, poi l’annuncio su McTominay

Manchester City-Napoli, Guardiola in conferenza stampa: «Conte manager top, KDB unico»

conte conferenza vigilia benficaNapoli, Neres in conferenza presenta la sfida al Benfica: tra poco su TMW - Alla vigilia della gara di Champions League contro il Benfica, l'attaccante del Napoli David Neres, che è anche un ex della sfida, parlerà. Scrive tuttomercatoweb.com