Conte ha cambiato rotta Ha aperto a un’innovativa autogestione pur sempre vigilata Corbo

Ilnapolista.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le recenti dichiarazioni di Antonio Conte e le sue novità tattiche, il Napoli ha iniziato un nuovo percorso, conquistando cinque vittorie consecutive. La svolta della squadra coincide con un approccio innovativo e una gestione più autonoma, sempre sotto supervisione, che ha portato a risultati concreti e a una nuova fiducia nelle capacità della rosa.

Ad un mese dopo le inequivocabili parole di Antonio Conte post Bologna, il Napoli ha inanellato 5 vittorie consecutive e ha decisamente svoltato. È lampante che l’allenatore, dopo la sfida contro la Juventus, abbia fatto i complimenti sorridendo a tutti i suoi calciatori, quelli stessi di cui non aveva più fiducia appena un mese fa. Antonio Corbo su Repubblica scrive della chiave di lettura di questa metamorfosi La metamorfosi di Conte. L’allenatore ha reinventato se  sesso. Il suo stile di conduzione. I  rapporti con tutti. Lui che viveva  per comandare da solo e contro  tutti, oggi vive meglio perché  dirige meglio e va d’accordo con  tutti”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

conte ha cambiato rotta ha aperto a un8217innovativa160autogestione pur160sempre vigilata corbo

© Ilnapolista.it - Conte ha cambiato rotta. Ha aperto a un’innovativa autogestione pur sempre vigilata (Corbo)

Contenuti che potrebbero interessarti

conte ha cambiato rottaConte ha cambiato rotta. Ha aperto a un’innovativa autogestione pur sempre vigilata (Corbo) - Su Repubblica Corbo si interroga sui motivi che hanno portato Conte a modificare il suo modo di fare al Napoli ... Come scrive ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Ha Cambiato Rotta