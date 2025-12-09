Conte | Dobbiamo recuperare energie dopo la partita con la Juve Non devo spiegare io chi è Mourinho

In vista della sfida tra Benfica e Napoli, Antonio Conte sottolinea l'importanza di recuperare energie dopo la recente partita contro la Juventus. In conferenza stampa a Lisbona, l’allenatore del Napoli affronta le domande dei giornalisti, evidenziando la necessità di concentrazione e preparazione per la sfida europea.

Conte in conferenza alla vigilia di Benfica-Napoli Antonio Conte risponde alle domande dei giornalisti a Lisbona. La sfida nella sfida, con José Mourinho. Come allenatore che pensi di lui? «Stiamo parlando di un grandissimo allenatore, credo che il suo curriculum parli in maniera chiara, netta. Contento di incontrarlo, sarà un piacere rivederlo e salutarci. Non penso che debba spiegare io chi è José Mourinho». È una partita chiave nella testa della squadra per centrare i play-off? «Nella testa della squadra non c’è qualcosa di diverso rispetto alle altre vigilie. Ogni partita per noi deve essere una partita importante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it