Conte Col Benfica servirà una gara intensa e tosta

Conte sottolinea la necessità di una prestazione intensa e determinata contro il Benfica, evidenziando l'importanza di lottare su ogni pallone. Con una squadra in forma e un ambiente caldo, l'allenatore prepara i suoi per una sfida difficile, richiedendo concentrazione e spirito combattivo per affrontare al meglio l'impegno in terra portoghese.

"Dobbiamo avere voglia di combattere per ogni centimetro" LISBONA (PORTOGALLO) - "Affrontiamo una squadra in salute, in uno stadio molto caldo. Veniamo da buone prestazioni, con buone energie dimostrate in campo. Ho cercato di fare recuperare i giocatori, domani ci vorrà una gara bella intensa, tost. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

