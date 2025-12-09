Conte Col Benfica servirà una gara intensa e tosta
Conte sottolinea la necessità di una prestazione intensa e determinata contro il Benfica, evidenziando l'importanza di lottare su ogni pallone. Con una squadra in forma e un ambiente caldo, l'allenatore prepara i suoi per una sfida difficile, richiedendo concentrazione e spirito combattivo per affrontare al meglio l'impegno in terra portoghese.
"Dobbiamo avere voglia di combattere per ogni centimetro" LISBONA (PORTOGALLO) - "Affrontiamo una squadra in salute, in uno stadio molto caldo. Veniamo da buone prestazioni, con buone energie dimostrate in campo. Ho cercato di fare recuperare i giocatori, domani ci vorrà una gara bella intensa, tost. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Lukaku e la pazza idea di Conte: inserirlo in lista Champions e portarlo a Lisbona per il Benfica (Gazzetta)
Conte: "Facciamo cose incredibili. Per il Benfica? Non recupera nessuno"
Politano potrebbe essere la carta a sorpresa di Conte contro il Benfica (Sky)
Mourinho stuzzica Conte a distanza Le dichiarazioni alla vigilia di Benfica Napoli ? - facebook.com Vai su Facebook
Mou accende la sfida Punge Conte alla vigilia di Benfica-Napoli ? #Napoli #ChampionsLeague #DAZN Vai su X
Benfica-Napoli, la vigilia Champions: live le conferenze di Conte e Mourinho - Il Napoli vuole dare continuità dopo il successo netto in campionato contro la Juventus, ma soprattutto ha bisogno di altri punti in Champions, dopo l'ultima gara vinta contro ... Si legge su ilmattino.it
Conte in conferenza alla vigilia di Benfica-Napoli (LIVE) ilnapolista.it
