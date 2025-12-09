Conte cambia tutto in Champions che ritorno | ora è UFFICIALE
Antonio Conte torna ufficialmente in Champions League con il Napoli, preparando una sfida cruciale contro il Benfica. Un momento importante che potrebbe definire le ambizioni del club nella massima competizione europea, segnando un nuovo capitolo nella stagione partenopea.
Antonio Conte prepara la sfida contro il Benfica di Champions League, che sarà fondamentale per chiarire le ambizioni del Napoli nella massima competizione europea. Gli azzurri giocheranno il match, ancora una volta, con le scelte abbastanza contate a causa dell’emergenza infortuni che ha travolto la rosa azzurra. Proprio in virtù di questa, Conte ha preso un’importante decisione: fuori De Bruyne dalla lista Champions, torna Lukaku. Lukaku torna in lista Uefa, out De Bruyne. Era nell’aria da un po’, ma ora è ufficiale: Lukaku torna in lista Champions, prendendo il posto dell’infortunato De Bruyne. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
