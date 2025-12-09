Conte attacca Trump Per trattare con Putin la Ue nomini Merkel Parla Nardella
L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Conte e le sue critiche a Trump, evidenziando la proposta di affidare alla Merkel il dialogo con Putin. Nardella sottolinea inoltre la possibilità di un accordo tra Conte e le istituzioni europee sulla necessità di un cambio di strategia militare, spostando l'attenzione dal riarmo nazionale a un rafforzamento comune europeo.
“Con Conte sulla necessità di sostituire il riarmo nazionale con un complessivo e più efficiente riarmo europeo possiamo anche trovare un punto d’accordo. E però il leader dei 5 stelle dovr. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
