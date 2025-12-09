Contanti in manovra FdI vuole alzare il tetto dei pagamenti a 10mila euro | quando scatta il bollo da 500 euro
Il contante torna ad animare il dibattito parlamentare. Un'iniziata di Fratelli d'Italia finisce "attenzionato" dal ministero dell'Economia e delle finanze guidato da Giancarlo Giorgetti. Un emendamento che potrebbe diventare una norma della legge di bilancio e che punta ad alzare il tetto. 🔗 Leggi su Today.it
Manovra, gli emendamenti: nuove norme sugli scioperi, tassa su oro e pacchi, bonus tombe e nuovo tetto ai contanti
Manovra 2026, nuovo emendamento: pagamenti in contanti fino a 10mila euro, ma con una nuova tassa
Tassa sui contanti in manovra, l'emendamento: «Bollo di 500 euro per importi fino a 10mila». La guida ai pagamenti
Un bollo da 500 euro su pagamenti in contanti compresi tra 5.001 e 10.000 euro. Cos'è, una patrimoniale sul nero? Chi è l'esattore? Si paga con F24? Se non si paga, tra un anno ci sarà un condono? (Emendamento di FdI ) Contante, nella manovra 2026 l’e Vai su X
Il Governo, attraverso un emendamento alla Manovra, vuole alzare nuovamente il tetto ai contanti, inserendo anche un'imposta di bollo per non scontentare troppo l'Ue sul tema - facebook.com Vai su Facebook
Tetto ai contanti alzato a 10.000 euro, spunta una tassa sui pagamenti - Il Governo, attraverso un emendamento alla Manovra, vuole alzare nuovamente il tetto ai contanti, inserendo anche un’imposta di bollo ... Come scrive quifinanza.it
