Contanti in manovra FdI vuole alzare il tetto dei pagamenti a 10mila euro | quando scatta il bollo da 500 euro

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il contante torna ad animare il dibattito parlamentare. Un'iniziata di Fratelli d'Italia finisce "attenzionato" dal ministero dell'Economia e delle finanze guidato da Giancarlo Giorgetti. Un emendamento che potrebbe diventare una norma della legge di bilancio e che punta ad alzare il tetto. 🔗 Leggi su Today.it

