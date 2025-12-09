Consiglio nazionale Faisa Cisal | dalla Sicilia l' allarme su orari riposi e servizi a singhiozzo

Il Consiglio Nazionale della Faisa-Cisal si è concluso oggi a Roma, evidenziando un forte allarme proveniente dalla Sicilia riguardo a orari, riposi e servizi del Trasporto Pubblico Locale. La riunione ha messo in luce la gravità della crisi che colpisce il settore, aggravata da finanziamenti insufficienti e da servizi a singhiozzo, con ripercussioni sulla qualità dell’offerta ai cittadini.

Si è concluso oggi a Roma il Consiglio Nazionale della Faisa-Cisal, che ha registrato un ampio confronto sulla grave crisi che attraversa il Trasporto Pubblico Locale, aggravata da un finanziamento sempre più insufficiente a garantire servizi adeguati ai cittadini e condizioni dignitose ai. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

