Consiglio comunale convocato per mercoledì 10 dicembre | all' ordine del giorno debiti fuori bilancio e mozioni

Cataniatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Catania si riunirà mercoledì 10 dicembre alle 19.15 nell’aula consiliare di Palazzo degli Elefanti. Il presidente Sebastiano Anastasi metterà all’ordine del giorno, dopo le comunicazioni iniziali e l’approvazione dei verbali, quattro delibere sul riconoscimento di debiti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

