Consiglio comunale convocato per mercoledì 10 dicembre | all' ordine del giorno debiti fuori bilancio e mozioni
Il Consiglio comunale di Catania si riunirà mercoledì 10 dicembre alle 19.15 nell’aula consiliare di Palazzo degli Elefanti. Il presidente Sebastiano Anastasi metterà all’ordine del giorno, dopo le comunicazioni iniziali e l’approvazione dei verbali, quattro delibere sul riconoscimento di debiti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Il consiglio comunale raccontato in 2 minuti | 18 settembre 2025
Crisi Nerviano Medical Sciences, un consiglio comunale aperto con un solo ordine del giorno: i licenziamenti
Brugherio, l’indagato Calabretta in Consiglio comunale: “Sono innocente, non mi dimetto”
Consiglio Comunale Oggi, martedì 9 dicembre 2025 alle ore 17.00 sul canale YouTube del Comune di #Trieste diretta streaming del Consiglio Comunale
