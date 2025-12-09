Consiglieri tutti i redditi Dopo i ’buchi’ del passato sono quasi tutti in regola

Un’analisi dei redditi dei consiglieri comunali di Cesena rivela che, dopo le criticità del passato, la maggior parte di essi si presenta in regola con le dichiarazioni finanziarie. Oltre all’indennità per ogni seduta, prevista a 32,54 euro, i consiglieri fuori sede possono beneficiare anche di rimborsi spese di viaggio.

I redditi (lordi) dei consiglieri comunali di Cesena, per i quali è prevista un'indennità di 32,54 euro per ogni seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio per chi risiede fuori comune. PARTITO DEMOCRATICO. Filippo Rossini presidente Consiglio comunale (indennità lorda mensile 5.796 €), dipendente Formula Servizi. Reddito 2023: 12.146 €, reddito 2024: 41.272 €. Nessuna proprietà. Fabio Pezzi dipendente CNA. Reddito 2023: 28.267 €, reddito 2024: 30.348 €. Proprietario di un fabbricato al 100% e un'auto. Gianni Ceredi dipendente Apofruit. Reddito 2023: 51.201 €, reddito 2024: 47.766 €. Proprietario di due fabbricati al 50% e un'auto.