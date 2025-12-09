Confesercenti riequilibrare e-commerce
11.22 Serve "un riequilibrio" tra negozi fisici e online, altrimenti si rischia che "il tessuto commerciale fisico continui a svuotarsi, con conseguenze irreversibili sulla qualità della vita nelle nostre comunità". E' l'allarme di Confesercenti, riunita in assemblea. "Evidente squilibrio competitivo" tra grandi piattaforme e micro-imprese, ma i colossi del web hanno versato all'Erario 455mln, contro i 7,7mld delle piccole attività (compresi anche 4,4mld di tributi locali). In un anno, un miliardo di pacchi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“Dichiarazioni inopportune”: De Martinis bacchetta #Confesercenti Il sindaco di #Montesilvano ?non ha gradito le esternazioni sulla situazione di #CorsoUmberto ? criticata dalla rappresentante dei commercianti - facebook.com Vai su Facebook
Confesercenti, boom online, 1 miliardo di pacchi nel 2025 - commerce in Italia, ma "senza un riequilibrio rischiamo che il digitale continui a crescere mentre il tessuto commerciale fisico a svuotarsi, con conseguenze irreversibili sulla qualità ... ansa.it scrive