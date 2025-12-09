Confesercenti riequilibrare e-commerce

11.22 Serve "un riequilibrio" tra negozi fisici e online, altrimenti si rischia che "il tessuto commerciale fisico continui a svuotarsi, con conseguenze irreversibili sulla qualità della vita nelle nostre comunità". E' l'allarme di Confesercenti, riunita in assemblea. "Evidente squilibrio competitivo" tra grandi piattaforme e micro-imprese, ma i colossi del web hanno versato all'Erario 455mln, contro i 7,7mld delle piccole attività (compresi anche 4,4mld di tributi locali). In un anno, un miliardo di pacchi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it