Conferenza stampa Kalulu pre Juventus Pafos LIVE | le sue parole

Calcionews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League Domani torna la Champions League della Juve, attesa alle 21:00 dalla sfida contro il Pafos all’Allianz Stadium.  Pierre Kalulu parla in conferenza stampa alle 17.00 per presentare il match davanti ai media. Calcionews24 segue LIVE le sue parole. – «». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

conferenza stampa kalulu pre juventus pafos live le sue parole

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Kalulu pre Juventus Pafos LIVE: le sue parole

Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di Tudor pre Borussia Dortmund, le possibili scelte di formazione

Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ora è sul mercato, Tudor parla in conferenza stampa verso l’Atalanta

Ultimissime Juve LIVE: Tudor parla in conferenza stampa, tutte le novità sulla formazione anti Milan

conferenza stampa kalulu preConferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos: le sue dichiarazioni alla vigilia del sesto match di Champions League 2025/26 - Conferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos: le sue dichiarazioni alla vigilia del sesto match di Champions League 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Per rimanere agganciata al treno playoff di Champ ... Lo riporta juventusnews24.com